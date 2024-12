CIVITAVECCHIA – Una delegazione dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, sezione di Civitavecchia, ha incontrato stamattina, lunedì 29 luglio 2024, il vescovo Monsignor Gianrico Ruzza per esporre gli interventi di restauro di tre lapidi d’importanza storica. Era presente il cappellano militare Don Massimo Carlino.

Il presidente sezionale Paolo Giardini, che era accompagnato dai soci Giacomo Carusone e Sergio Vito Di Meglio, si è intrattenuto con l’alto prelato, esponendo gli interventi approvati dal Ministero della Difesa che prevedono il restauro delle due lapidi in marmo dedicate ai Caduti in combattimento e in servizio della Prima Guerra Mondiale e della lapide dedicata ai Cappellani Militari.

Le tre lastre commemorative sono collocate sulle pareti esterne del Santuario della Santissima Concezione, in Piazzale degli Eroi a Civitavecchia. Gli interventi di restauro sono interamente finanziati dal Dicastero della Difesa e saranno effettuati da personale specializzato, previa autorizzazione della Soprintendenza.

«Ringrazio Monsignor Ruzza per le parole di apprezzamento che ha avuto per l’iniziativa del nostro sodalizio – dichiara Paolo Giardini – già quattro anni fa ottenemmo il finanziamento per la manutenzione della recinzione che circonda il monumento ai Caduti di piazzale degli Eroi». L’auspicio del Vescovo è che le tre lapidi restaurate siano nuovamente visibili alla cittadinanza il 4 novembre prossimo, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate.

Al termine dell’incontro, al Vescovo è stata consegnata una targa ricordo dell’Ansi con i saluti del presidente nazionale Gaetano Ruocco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA