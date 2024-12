CIVITAVECCHIA – Decima edizione del Memorial "Angeli della Buca di Nerone", dedicato, quest'anno, in particolare al compianto presidente Claudio Monti, sempre a favore della Fondazione Telethon. «Questa è l'occasione per ringraziare Marco Biagini, neo presidente – ha commentato Anna Battaglini, coordinatore provinciale Viterbo - Civitavecchia - il direttivo e tutti i soci che mantengono la tradizione ereditata, donando alla ricerca scientifica un contributo con il cuore, regalando speranza per un futuro migliore a chi è in cerca di risposte, tutte quelle famiglie che lottano ogni giorno contro una malattia rara o rarissima, essere sempre al loro fianco è un grande tesoro».