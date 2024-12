ALLUMIERE - Ad Allumiere grande successo ha avuto la parata degli Amici della Musica di Allumiere che hanno portato per le vie di Allumiere allegria, musica e tanti calore e colore con il carro "Super Mario e la sua Banda".

In una meravigliosa giornata di sole gli Amici della Musica di Allumiere che sono un'eccellenza del paese anche durante i festeggiamenti per Re Carnevale hanno saputo distinguersi. Tra Gli Amici della Musica, che si sono impegnati molto per vivacizzare il paese con una splendida sfilata: i musicanti collinari si sono trasformati per l’occasione nei popolari personaggi del celeberrimo videogameSuper Mario (da cui sono stati girati anche dei film): ecco allora che, armati dei lori strumenti hanno sfilato per le vie di Allumiere nelle vesti di Mario, Luigi, dei funghetti, delle stelle magiche, dei browser, della Principessa Daisy, Yoshi, meravigliose maschere, divertenti e divertite dietro ad un carro strepitoso che ha strappato moltissimi applausi.

"Dopo aver scelto il tema con cui sfilare - spiega la presidente degli Amici della Musica, Stefania Cammilletti - abbiamo avuto un'offerta strabiliante dalla ''Dance World'' che ci ha messo a disposizione il grande pupazzo di Super Mario già fatto. Grazie alla loro gentilezza, mi preme ringraziare di cuore Gabriella Moroni, abbiamo avuto l’opportunità di allestire un carro di carnevale unico! Con tanta inventiva e tanto lavoro, alcuni giovani papà dell’associazione sono riusciti, utilizzando un vecchio motore di una lavatrice, a far ruotare a 360° il grande Super Mario per tutto il percorso della sfilata. Alcune ragazze e mamme dell’associazione si sono occupate invece, dimostrando una creatività infinita, di tutti i dettagli che hanno abbellito il carro in ogni parte: bombette, palloncini, soldi, fiori lavorando per interi pomeriggi. La domenica mattina ci siamo ritrovati tutti insieme al parcheggio Moroni per montare il carro: è stata una felice faticata che ci ha reso orgogliosi, ancora una volta, di essere parte di questa compagine sempre pronta a portare alto il nome di Allumiere. Ed alle 15, finalmente, si è mosso il corteo: musica a palla, balli sfrenati, ali di gente festosa lungo tutto il percorso, che ci ha applaudito convinta e divertita nell’ammirare la cinquantina di comparse multicolori e vivacissime, coinvolte dal ritmo travolgente della musica. All’arrivo in piazza, stracolma di gente tutti sono stati presi da un contagioso divertimento e tantissimi sono stati gli applausi ci hanno accompagnato lungo tutta la strada. Abbiamo fatto un figurone. Con grande soddisfazione personale ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questa ennesima sfida sostenuta dagli Amici della Musica superata a pieni voti".