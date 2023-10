Don Ivan Leto*

Commento al Vangelo della XXX domenica del Tempo Ordinario. Brano commentato: Matteo 22, 34-40

"Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso". Un maestro della legge, mettendo alla prova Gesù, gli domanda quale è il più grande comandamento. Gesù, non cita un particolare comandamento ma propone la preghiera liturgica più importante per il pio ebreo, "Ascolta Israele". Amare Dio con tutto il proprio essere e il prossimo senza più distinzione di appartenenza o credo religioso.

Diocesi Civitavecchia - Tarquinia