CIVITAVECCHIA – Parte domani mattina attorno alle 5.30 il camion carico di aiuti diretto in Emilia Romagna. Un mezzo pieno di beni di prima necessità raccolti in queste settimane a favore della popolazioni colpite dall’alluvione, con Civitavecchia che, ancora una volta, ha dimostrato il suo grande cuore. La raccolta di solidarietà, avviata dall’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei, in collaborazione con la sezione locale della Protezione Civile ha visto anche donate carte regalo – con tagli da 25 e 50 euro, per un totale di circa 900 euro, grazie all’aiuto dei supermercati Coop Unitirreno, Conad e Pam – che verranno consegnate alle istituzioni, in particolare all'assessore alle Politiche Sociali Milena Barzaglia, nel corso dell’incontro che si terrà domani a Faenza.

Questa mattina, alla presenza dell’assessore Zacchei, del sindaco Ernesto Tedesco, del vicesindaco Manuel Magliani e del consigliere Massimo Boschini, è stato caricato il camion con gli scatoloni stoccati nella sede dell’associazione nazionale della Polizia di Stato di via Giusti. Lo stesso assessore partirà domani per l’Emilia, anche per incontrare la collega a Faenza. «Ho sempre partecipato a queste iniziative, anche prima di ricevere l’incarico dal Sindaco – ha spiegato Zacchei – e non mi sono tirata indietro. Grazie davvero a tutti coloro che hanno dato una mano». Una bella iniziativa, l’ha definita il Sindaco, «un bel segnale – ha aggiunto – di come la città risponda a certe iniziative e rispetto a certe tragedie che purtroppo ancora oggi accadono». E nella Protezione civile anche un volontario originario proprio dell’Emilia Romagna, Giuseppe Zanella, che domani sarà nella sua terra per portare un aiuto importante.