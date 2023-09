ALLUMIERE - Ad Allumiere si continuano a promuovere iniziative per valorizzare il territorio e i prodotti collinari con uno sguardo sempre fisso e attento alle tradizioni e alle radici del paese. Sabato e domenica si svolgerà la XXVI edizione della "Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari", un grande e importante evento organizzato in collaborazione tra il Comune, l'Università Agraria di Allumiere, la Proloco e molte associazioni di Allumiere con il sostegno di Arsial e della Regione Lazio. Questa festa sarà un connubio tra prodotti e tradizioni e gli organizzatori si sono posti come obiettivo "la promozione e la valorizzazione del territorio". La manifestazione si svolgerà il 29 e 30 settembre. Si partirà venerdì 29 settembre con il convegno di apertura della XXVI edizione della "Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari". "Il convegno - spiega il delegato comunale Duccio Galimberti organizzatore dell'evento - sarà incentrato sulla carne di razza maremmana , allevamento allo stato brado, un esempio dell' allevamento bovini, in collaborazione con Slow Food e Arsial:. Relatori d'eccezione saranno: Ines Innocentini "Referente Educazione e Formazione Slow Food Lazio"; Alessandro Ansidoni "Portavoce Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale"; Miria Catta "Resp. Arsial per la caratterizzazione qualitativa delle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali del Lazio - Biodiversità zootecnia"; Armando Antonelli "Presidente Consorzio Carne Razza "Maremmana BIO"; Sebastiana Failla "CREA-Zootecnia e Acquacoltura"; Fabrizio Ghera "Assessore Regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio - Regione Lazio"; Emanuela Mari "Presidente della commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli - Regione Lazio"; Luigi Landi "Sindaco di Allumiere"; Daniele Cimaroli "Presidente Università Agraria di Allumiere"; Duccio Galimberti "Delegato al Turismo tradizioni e sviluppo del territorio del Comune di Allumiere"; Antonio Vela "Delegato ai prodotti dell' università agraria di Allumiere". "Sabato 30 settembre, invece, è in programma l'apertura della manifestazione "Emozioni in rosa" a cura dell'Associazione Susan G. Komen - spiega il delegato Duccio Galimberti - questo è un evento che mette al centro l'importanza della medicina, della prevenzione e la cura per le malattie oncologiche. La giornata proseguirà con tanti eventi nel pomeriggio a partire dalle 15, con spettacoli musicali, di magia e giocolieria, anteprima di giochi popolari e laboratori per bambini. Per le vie del borgo ci saranno stand gastronomici a cura dei produttori del territorio con area market dove sarà possibile degustare prodotti tipici locali di alta qualità.Vi invitiamo tutti a non mancare. Il secondo step della Festa D'Autunno sarà il prossimo 14 e 15 ottobre.