ALLUMIERE - Allumiere ha ricordato in questi giorni il 26esimo anniversario dell'inaugurazione della palestra, un grande traguardo per il paese. A ricordare questa data importante è l'ex amministratore comunale Gabriele Volpi. "A novembre del 1997 il cuore di Allumiere batteva all'unisono per realizzare qualcosa di straordinario: l'inaugurazione della palestra comunale - spiega Gabriele Volpi - grazie all'impegno e al sostegno di tutta la comunità, nacque un luogo che ha dato vita e spazio all'amore per la pallavolo, coinvolgendo tanti appassionati.

In questi giorni ricordiamo con orgoglio quel momento epico, riflettendo sull'importanza dello spirito di squadra e dell'unione che ha reso possibile questo straordinario risultato". Volpi pii conclude: "La palestra rimane un simbolo del potere della collaborazione e della passione sportiva di Allumiere".