ALLUMIERE - Pacchi natalizi per le famiglie in difficoltà grazie alla sinergia fra la Croce rossa di Allumiere e l'associazione “Madonna delle Grazie”. Le due realtà collinari hanno compiuto un'azione davvero meritevole, quella cioè di sostituirsi a Babbo Natale e di distribuire quanto necessario a chi ne ha bisogno.

In occasione del Santo Natale la presidente della Croce Rossa di Allumiere, Giulia Bonamici insieme al presidente e al presidente onorario dell'associazione “Madonna delle Grazie” rispettivamente Ivo Moraldi e Mario Flamini, hanno preparato dei pacchi natalizi da donare alle famiglie in difficoltà.

“La nostra associazione - spiega il presidente dell'associazione "Madonna delle Grazie", Ivo Moraldi - ha voluto contribuire concretamente alla storica iniziativa della Cri, perché ci sembrava davvero doveroso dare una mano, nel nostro piccolo, alle famiglie in affanno. Il nostro vuole essere un gesto di attenzione verso la nostra realtà locale, soprattutto in un momento in cui le situazioni di disagio sono ancora più insopportabili”.

