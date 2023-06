ALLUMIERE - La Bianca è in festa per onorare nel miglior modo possibile la patrona della frazione, ossia la Madonna di Lourdes: a lei è anche intitolata la parrocchia dove si svolgeranno le solenni funzioni religiose.

La festa della Madonna di Lourdes ricade l'11 febbraio, ma come consuetudine, visto il tempo inclemente di febbraio, viene da anni posticipata alla prima domenica del mese di luglio.

Il calendario dei festeggiamenti prende il via oggi alla Bianca con il triduo recitato in chiesa, che prosegue anche giovedì e venerdì.

Venerdì 30 giugno, alle 21, ci sarà presso l'anfiteatro Alessio Torroni il saggio spettacolo della scuola di danza New Evolution Center. Si proseguirà sabato primo luglio alle 21 con la messa e, a seguire, si snoderà la processione per le vie della frazione adornate a festa per il passaggio della sacra effige della Madonna di Lourdes.

A seguire è in programma un piccolo concerto a cura della banda musicale "Amici della musica". I festeggiamenti si concluderanno domenica 2 luglio: dopo la solenne messa delle 10,30 ci sarà un piccolo momento dove sarà scoperta la targa apposta al giardino visto che la frazione di La Bianca si è aggiudicata la vittoria della prima edizione del concorso: "Contrade in fiore" come miglior allestimento scenografico. Alle 17 si svolgeranno invece i ''Giochi Popolari'' per tutti i bambini.

Chiusura col botto poi a partire dalle 20.30 con la cena parrocchiale presso i locali dell'oratorio.

