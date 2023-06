ALLUMIERE - Grande successo ad Allumiere per il primo "Aperitivo Culturale" che si è svolto presso il Cortile del Palazzo Camerale. Protagonista dell'evento è stato lo studioso di simboli e speaker di una nota radio locale Mario Di Franco, il quale ha intrattenuto i numerosi curiosi con una interessantissima ed originale disquisizione sulle analogie tra la famosa opera di Leonardo Da Vinci "Il cenacolo" e gli archetipi della disciplina astrologica. Il suo è stato un excursus ricco di riferimenti storico-culturali, ma allo stesso tempo accattivante e fruibile a tutti. "Siamo molto soddisfatti - spiega Diego Regnani, uno dei promotori dell'evento - per l'interesse mostrato da parte dei compaesani e dai partecipanti intervenuti dai paesi limitrofi, per questo evento originale che abbiamo deciso di proporre come apertura della stagione".