TOLFA - Dogtrek a Tolfa in programma per domenica 7 aprile in tappe a Piantangeli e Grasceta dei Cavallari; appuntamento alle ore 9,30 a Tolfa.

Attraverso antichi tracciati nei monti della Tolfa, scopriremo i resti di un antica abbazia, l abbazia di Piantangeli, risalente all'epoca carolingia e fondata per porre sotto il controllo dell'imperatore la zona a confine col ducato di Roma. Se il tempo sarà dalla nostra parte la vista sarà eccezionale! Si potrà scorgere il mare, i Castelli Romani, il Monte Argentario, il comune di Monterano, la vallata del Mignone e arrivare fino a Viterbo. Attraversata una grande prateria giungeremo al Tempio di Grasceta dei Cavallari, unico esempio di culto etrusco nei Monti della Tolfa. Visita al Cerro Bello, antica quercia di dimensioni gigantesche. La lunghezza del percorso è di 14km; il dislivello in salita è di 450 mt; la durata dell'escursione 7 ore e il livello di difficoltà è medio. Punti d'acqua: al km 10 circa; ci sarà la possibilità di incontrare animali al pascolo. I posti sono limitati. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. I gruppi saranno composti da un minimo di 5 persone. Il trekking è aperto a tutti, anche a chi non ha un cane. Per partecipare all’escursione è necessario essere in regola con l’iscrizione ed il pagamento della quota associativa pari a 5euro annui, la quota di partecipazione all’evento è fissata a 15euro per persona.Sono obbligatorie scarpe da trekking alte e impermeabili.

È consigliato abbigliamento idoneo alla stagione (a strati), zaino comodo 20/30LT, kway, bastoncini da trekking ed eventuale sacchetta di primo soccorso per umano e cane. Pranzo e acqua sufficiente per il tragitto, ciotola e snack per il cane. Guinzaglio lungo o lunghina, per i tratti in cui bisognerà tenerli legati. Consiglio un telo da lasciare in auto per la pulizia del cane al termine dell'escursione. E’ importante avere una buona gestione del proprio cane poiché durante le escursioni i cani saranno tenuti prevalentemente liberi. I cani partecipanti devono essere altamente socializzati con altri cani di entrambi i sessi e con le persone, rispondere al segnale di richiamo e avere esperienza con gli spazi aperti, essere in regola con la profilassi antiparassitaria e vaccinale, essere accompagnati dai rispettivi proprietari e non essere dati in affido ad altri e aver compiuto almeno 6 mesi. Non sono ammesse femmine in estro.

Gli umani sono tenuti a rispettare l’orario di appuntamento ed il programma stabilito mantenere un comportamento educato e civile nel rispetto della natura, delle persone e degli animali rispettare ogni decisione presa dall’accompagnatore per garantire l'equilibrio del gruppo e la salvaguardia dei cani e non dare da mangiare ai cani quando questi non sono tenuti tutti al guinzaglio.

Per info e iscrizioni, contattare: Paola Messina Guida Ambientale Escursionistica Associata Aigae codice registro nazionale LA661 Educatore cinofilo. Per info email dogtrekinetruria@gmail.com o telefonando al 3493198481