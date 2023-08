TOLFA - A Tolfa sono al via i festeggiamenti di Sant'Egidio Abate. Il primo fine settimana dedicato alla musica e agli spettacoli di piazza avrà inizio domani 24 agosto con lo spettacolo "90 Mania", il più grande party anni '90 d’Italia – mix esplosivo di elementi musicali, performance dal vivo, animazione e un talentuoso frontman; ospite della serata Jo Squillo. Si proseguirà poi venerdì 25 con la presentazione del bellissimo e toccante libro: "La bambina di neve" scritto dalla tolfetana Cristiana Cerroni, la quale presenterà la sua opera presso il Polo Culturale; sempre venerdì, ma alle ore 21.30 in piazza Vittorio Veneto risuonerà la canzone italiana con Marco Morandi, figlio del celebre Gianni. Sabato sarà, invece, la volta della nota cantante e soubrette Luisa Corna e la sua Band con il chitarrista Giandomenico Anellino.

Domenica 27 agosto sarà all'insegna dello sport e della tradizione: torna infatti il consueto appuntamento con l'Arrampicata, la corsa podistica organizzata dall'associazione Airone, che quest'anno tocca la 30' edizione e che vedrà centinaia di atleti affrontare la ripida e suggestiva salita dal Borgo di Rota verso il centro del paese dove si terrà la premiazione. A partire dalle ore 21, la serata sarà allietata dalla voce di Max Petronilli in "Cantando Sanremo" un fantastico revival delle più belle melodie del Festival strizzando l'occhio ad alcune partecipazioni come dire" un po' originali" e fuori dagli schemi sanremesi. Ad accompagnare Petronilli sarà un gruppo di musicisti eccezionali: Angelo Rosati (chitarra), Giulia Leonardo (clarinetto), Felice Tazzini (pianoforte e tastiere), Chiara Petronilli (clarinetto), Fabio Caponi (basso e contrabbasso), Gino Fedeli (tromba e filicorno), Ruben Schiavo (sax) e Alessio Bonucci (batteria). Dopo questo imperdibile concerto seguirà la grande tombolata in piazza e poi l'atteso e tradizionale grandioso spettacolo dei fuochi d'artificio. Un Sant'Egidio che offrirà una serata con una offerta musicale di livello nazionale e che copre tutte le generazioni. In attesa della seconda settimana con la santa processione in onore del Santo e della XIV edizione del Drappo dei Comuni.

