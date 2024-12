TOLFA - Arriva il Natale e la Banda "Giuseppe Verdi" diretta da Stefania Bentivoglio è sempre in prima linea: i musicisti del complesso strumentale non mancheranno di allietare tutti durante le festività. Nei giorni scorsi la Verdi è stata fra le protagoniste del "Villaggio di Babbo Natale" e lo saranno anche nel prossimo weekend. Venerdì 15 dicembre si svolgerá al teatro Claudio di Tolfa dalle 15 alle 16 il saggio finale di “Per mano con la musica 16”. Domenica 17, invece, è in programma il "Concerto di Natale" alle ore 17.30 in piazza Vittorio Veneto. Vi aspettiamo - esorta la presidente della Verdi, Erika Podestà - per altri tantissimi appuntamenti di Natale".