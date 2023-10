TOLFA - Il 28 ottobre alle ore 10 tutti al campo "Felice Scoponi" per una giornata dedicata alla cura dell'Ambiente. Si svolgerà, infatti, sabato la "Giornata Ecologica.

Puliamo il Mondo 2023", l'appuntamento annuale promosso da Legambiente lungo tutto il territorio italiano. Con questa “Giornata Ecologica” tanti volontari si dedicheranno alla pulizia del territorio. "Durante gli ultimi anni, si sono svolte moltissime campagne di pulizia per affrontare il problema dell’abbandono dei rifiuti - spiegano la sindaca, Stefania Bentivoglio e Flavio Morreale consigliere comunale, referente e tra gli organizzatori dell'evento - partendo proprio dalla giornata ecologica, i partecipanti potranno rendersi conto di quanti rifiuti intorno a loro vengono abbandonati. È un’opportunità unica di sensibilizzazione su temi importanti come il rispetto per il proprio territorio e per la natura in generale, un’occasione per insegnare ai nostri bambini e ai inostri ragazzi a diventare protagonisti attivi per un mondo migliore.

L’appuntamento è alle ore 10 al Campo Sportivo "Felice Scoponi" di Tolfa, muniti di abiti adatti, ma soprattutto di tanta voglia di trascorrere insieme alcune ore all’aria aperta dedicate al benessere del nostro paese".

A questa iniziativa sono invitati grandi e piccini.

L'amministrazione comunale auspica che "tante persone partecipino all'iniziativa e che la scuola, docenti e le società sportive possano "sposare la causa" e portare quante più persone possibili a vivere questa giornata dedicata alla pulizia dell'ambiente deturpato da tanti incivili".

Negli anni sono state organizzate varie iniziative di bonifica del territorio da parte dell'amministrazione comunale e altre sono state organizzate dai vontari che si sono dati da fare per riportare il territorio alla sua bellezza.

L'invito rivolto ad ognuno è quello "di partecipare e di portare un amici e se gli amici e parenti portati sono di più è meglio".

