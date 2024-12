CIVITAVECCHIA – È morta questa mattina Anna Maria Nocchia, figura molto conosciuta nel sociale.

«Con Anna Maria Nocchia in Fioretti – scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari - oggi Civitavecchia perde una grande donna. Pioniera nel mondo del volontariato, Anna Maria fu la prima presidente del Centro Sociale della parrocchia di San Gordiano, diventando con il marito Annibale e le figlie una delle più fidate collaboratrici di Don Giuseppe Papacchini».

«Chi si trovava in difficoltà – prosegue Emanuela Mari - spesso non doveva neanche bussare alla sua porta: era lei che arrivava, con ciò che poteva essere utile e con una parola di conforto e speranza. Punto di riferimento per San Gordiano, la ricordiamo impegnata nelle mille attività sociali del centro: dalle cene, all'allestimento del carro di carnevale, dal teatro ai mille campi scuola organizzati. Il suo amore per il quartiere e per gli altri lasciava sempre la sua discreta impronta, che si esprimeva ad esempio con la sua innata passione per i fiori: non c'era cerimonia religiosa nel quartiere alla quale lei non contribuisse con l'addobbo della chiesa gratuito. Tutto questo e altro ancora era Anna e l’orma indelebile che lascia nel ricordo di tutti noi ci indica la direzione per continuare».

«Il mio cordoglio – conclude Emauela Mari – e quello della mia famiglia va a chi ha avuto la fortuna di viverci accanto. Alle figlie Carla e Adelida e ai nipoti le nostre più sentite condoglianze».