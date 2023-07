ALLUMIERE - Ad Allumiere arriva “la regina del fitness” Jill Cooper. Per il quarto anno consecutivo torna domenica, a partire dalle 10, nel paese collinare l’evento sportivo organizzato dalla competente e preparata trainer Ylenia Grosselli in collaborazione con il Comune di Allumiere e la "Jill Cooper Academy" il “freedom+masterclass di superjump”, un evento che coniuga perfettamente sport, allegria, divertimento. Quest’anno, però, gli organizzatori portano una grande e stratosferica novità: la protagonista e la star dell’evento di domenica sarà infatti la regina del fitness, ossia l’inimitabile Jill Cooper, affiancata dalla master trainer Federica Federici, la presenter più conosciuta in italia. "Jill cooper è una nota conduttrice televisiva: ha lavorato per la Rai, Mediaset (Grande Fratello) e ha partecipato a diversi programmi televisi come Pechino Express - spiega la trainer Ylenia Grosselli - la Cooper è una star del modo del fitness: ha disegnato una propria linea di abbigliamento insieme a suo marito Alessandro Carbone e cura diverse rubriche dedicate allo sport e al fitness. Ha ideato nuovi metodi di allenamento come quello del Superjump che stanno avendo un grande successo nel mondo, uno dei quali è un metodo innovativo che prevede l’utilizzo di un trampolino elastico testato e creato appositamente per il suo metodo". Federica Federici, invece, oltre ad essere una dei pilastri della "Jill Cooper Academy'' è una grande master trainer e la responsabile del centro Italia. Federica Federici verrà ad Allumiere direttamente da Roma e dai palchi prestigiosi del Rimini wellness. "La Federici - spiega la trainer Ylenia Grosselli - è una donna piena di carica di energia e di idee; nel suo lavoro mette tanta passione e divertimento ed è sempre molto disponibile. una persona solare, precisa. È dott.essa in scienze motorie, istruttrice e presenter da oltre 20 anni". Il "Freedom" è un appuntamento aperto a tutti: è la camminata con le cuffie che sta travolgendo il mondo del fitness, un’indimenticabile experiece per rimettere ciascuno in contatto con se stesso. "È una camminata a tempo di musica con semplici esercizi e con una durata di 1 ora e mezza - prosegue ancora la Grosselli - è un allenamento adatto a tutti e pieno di divertimento. Il ritrovo è alle 10 per poi proseguire alle 10.30 con la partenza del “Freedom”, una camminata con cuffia a suon di musica che ci accompagnarà per le vie del paese. Alle 12 è prevista in piazza Antonio Gramsci la masteclass di superjump: la musica e tutti i partecipanti inonderranno la piazza di colori. Sarà possibile prendere parte ad una singola lezione oppure ad entrambe. È obbligatoria la prenotazione per partecipare alla manifestazione chiamando il numero 3494917606".