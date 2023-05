ALLUMIERE - Al via ad Allumiere la prima edizione di "Zampettando in Fiera", la fiera pet friendly interattiva a cura dell'associazione culturale ''Istinto Condiviso'', che si svolgerà il 4 giugno ad Allumiere, dalle 10.30 alle 21 lungo via Roma e Piazza della Repubblica. "La manifestazione sarà interattiva perché - spiega la presidente dell'associazione Istinto Condiviso, Elisabetta Ciciani - troverete due gare a premi, caratteristiche degli eventi che Istinto Condiviso organizza ogni mese al Parco Uliveto a Civitavecchia e che, in questa occasione, avranno luogo una in mattinata (Gara di baci a 6 zampe) e una nel pomeriggio (Riconosci il tuo cane?). Ricordiamo che i primi tre classificati di ogni gara potranno accedere al ''Bau Bau Gran Galà'' del 2 Luglio. E ancora, interattiva perché i vostri bambini potranno divertirsi e fare nuove esperienze grazie ai laboratori che si svolgeranno tutto il giorno, vedere gli Alpaca da vicino e fare il battesimo della sella. Proseguendo il percorso incontreranno " Piccoli soccorritori crescono", laboratorio a cura della Dott.ssa Veterinaria Angela Mellini". E' un evento carico di occasioni attraverso le quali si punta alla sensibilizzazione dell'importanza di rafforzare il legame tra essere umano ed universo animale. E' fondamentale che i bambini ricevano il giusto imprinting, perché la relazione con il loro pelo setto sia serena e capiscano, fin da piccoli,, che non è un giocattolo, ma un amico di cui fidarsi e prendersi cura. E' un fatto reale che i nostri animali ci spingono sforzarci alla comprensione di un linguaggio che è "altro" rispetto al nostro. E' istinto allo stato puro, è un mondo fatto di "sentire" e quando decidiamo di far entrare un animale nella nostra vita dovremmo tener conto delle sue caratteristiche, delle sue esigenze. Perché gli animali, proprio come noi, non sono tutti uguali". Proseguendo con la Fiera sarà presente, tra i tanti protagonisti, il Kaddy Dog Center, che coinvolgerà grandi e piccoli in fantastiche attività a 6 zampe. Sarà poi la giornata del Microchip gratuito e delle adozioni del cuore con l’associazione Emergenze Pelose. Da rilevare poi che rriveranno con la loro Vespa gli amici del ''Vespa Club Vacanze Romane di Canale Monterano''. In questa giornata sarà premiato il vincitore del contest "Musi e smorfie": in palio un servizio fotografico per il vostro amico a 4 zampe offerto da Lillybeth Photo. Da non dimenticare poi che sarà premiato anche il bambino vincitore del contest: "Il mio animale fantastico" con in palio un incontro ravvicinato con un'aquila in volo, offerto da Daniele Cozzolino. "Vi aspettiamo numerosi - invita la presidente Elisabetta Civiani - trascorreremo insieme un'intera giornata all'insegna dell'artigianato, del divertimento, del benessere, del buon cibo e della buona musica".

