CIVITAVECCHIA – Alle 8 di sera arriva il treno da Roma. A scendere è il generale e deputato Giuseppe Garibaldi accompagnato da alcuni familiari. Trascorreranno un periodo di riposo nella nostra città. Li riceve un’immensa folla di popolo, con in testa le autorità comunali, i reduci delle patrie battaglie, i membri della Camera di Commercio, le associazioni patriottiche, le due bande musicali. I giovani civitavecchiesi rendono omaggio all’Eroe staccando i cavalli dalla carrozza e trainando il veicolo a mano fino alla villa Lucchesi (oggi Albani), a circa due chilometri dalla stazione ferroviaria, sulla salita dei Cappuccini.

Sullo stesso treno viaggiava Giuseppe Mazzoni, gran maestro del Grande Oriente d’Italia GOI. Giunse in città con altri dignitari della massoneria per inaugurare il tempio massonico della loggia civitavecchiese “Ferruccio”. Non è chiaro, dalle fonti, se il tempio fu inaugurato il 12 o il 13. Riportiamo quello che scrisse la “Rivista massonica” del 31 luglio 1875:

“Oggi dobbiamo dire di un altro fatto glorioso, della consacrazione del Tempio della Rispettabile Loggia Ferruccio in Civitavecchia. Da qualche giorno tutto era già preparato. Solamente i fratelli della loggia Ferruccio attendevano che il Gran Maestro potesse recarsi personalmente, come aveva promesso, a presiedere la cerimonia”.

Il cronista aggiungeva che, terminata la cerimonia,ebbe luogo l’agape rituale, servita con copioso lusso e con molta eleganza. Molti e cordialissimi furono i brindisi “tutti improntati di quella schietta fratellanza che presiede sempre a tutte le riunioni massoniche”.

Il giorno dopo, il 14, i dignitari massonici si recarono a rendere omaggio al Generale presso Villa Lucchesi. L’incontro non poté aver luogo perché Garibaldi era appena entrato nel bagno e non li ricevette.

Sulla “Gazzetta Piemontese” del 24 luglio, in una corrispondenza da Civitavecchia del 19, scrivevano che “Garibaldi si trova contentissimo di avere accettato l’invito che il nostro Municipio gli fece di venire qui a Civitavecchia per fare i bagni termali. La sua salute va migliorando sensibilmente di giorno in giorno.

Infatti prima che cominciasse i bagni, il Generale a stento poteva muovere il collo e con fatica articolare le dita della mano, mentre di presente, con pochissimi bagni, gira con facilità lo sguardo e muove con speditezza le dita, sintomi eccellenti per sperare che in in seguito i bagni potranno vienmeglio giovargli a riacquistare in gran parte la sua primitiva salute”.

In quei giorni Giuseppe Garibaldi verificava per la prima volta quanto fossero curative le nostre acque termali e quanto giovamento ne trovasse. Civitavecchia e Garibaldi, un rapporto di affetto che dura da centocinquanta anni.

