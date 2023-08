Oggi voglio parlare di uno degli ingredienti più versatili e amati in cucina: i pomodori!

I pomodori non sono solo un elemento fondamentale in moltissime ricette, ma sono anche ricchi di benefici per la salute. Contengono licopene, un potente antiossidante che può aiutare a proteggere la pelle dai danni causati dal sole e a promuovere la salute cardiaca. Inoltre, sono una fantastica fonte di vitamina C, potassio e fibre.

Il cibo che insieme alla pasta è il simbolo dell’italianità viene da molto lontano.

I pomodori sono stati portati in Europa dai conquistadores spagnoli nel XVI secolo. Inizialmente venivano coltivati come piante ornamentali a causa della loro somiglianza con altre piante velenose della stessa famiglia. Nel corso del tempo, la coltivazione dei pomodori si è diffusa e sono diventati un alimento essenziale nella cucina di molte culture in tutto il mondo.

Che siano utilizzati per preparare una salsa ricca e saporita, una fresca insalata estiva o una base per una pizza strepitosa, i pomodori aggiungono sempre un tocco di colore e sapore a ogni piatto. E che dire della varietà? Ci sono pomodori di ogni forma, dimensione e colore - dalle classiche varietà rosse agli intriganti pomodori gialli e verdi. Scegliete quelli che preferite e lasciatevi ispirare dalla loro diversità!

Oggi vi voglio dare la ricetta dei pomodorini confit, facili da preparare e da conservare.

Ingredienti:

•Pomodorini ciliegini o datterini (circa 500 g)

•Olio d'oliva extravergine

•Sale q.b.

•Zucchero q.b.

•Aglio (opzionale)

•Erbe aromatiche (rosmarino, timo, origano, basilico, ecc.)

•Pepe nero (opzionale)

Istruzioni:

Preparazione dei pomodorini:

1.Lava bene i pomodorini e asciugali con cura.

2.Taglia i pomodorini a metà o in quarti, a seconda delle dimensioni.

3.Prepara una teglia da forno e foderala con carta da forno.

4.Disponi i pomodorini tagliati sulla teglia in un unico strato.

5.Cospargi i pomodorini con un po' di sale e uno zucchero. Questo aiuterà a concentrare i sapori durante la cottura.

6.Aggiungi aglio schiacciato e/o erbe aromatiche a piacere. Possono essere foglie di rosmarino, rametti di timo, foglie di basilico, ecc.

7.Spruzza un filo di olio d'oliva extravergine sopra i pomodorini.

8.Preriscalda il forno a circa 120-150°C .

9.Metti la teglia nel forno e lascia cuocere i pomodorini per circa 1,5 - 2 ore. L'obiettivo è far sì che i pomodorini si rimpiccioliscano leggermente, perdano parte dell'acqua e si concentrino i sapori.

10.Durante la cottura, controlla di tanto in tanto per assicurarti che i pomodorini non brucino eccessivamente. Se lo desideri, puoi girarli delicatamente a metà cottura.

Come conservarli:

Una volta cotti, i pomodorini confit dovrebbero apparire rugosi e intensamente saporiti.

Lascia raffreddare leggermente prima di servire o di trasferirli in un contenitore ermetico.

I pomodorini confit si possono conservare nel frigorifero per diversi giorni o persino congelare per un utilizzo futuro, estremamente versatili, possono essere utilizzati in molte preparazioni. Puoi servirli come antipasto, aggiungerli a insalate, pasta, risotti o persino su crostini con formaggio fresco.

Seguimi anche su:

https://www.instagram.com/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

©RIPRODUZIONE RISERVATA