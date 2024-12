LADISPOLI - Una raccolta firme già sottoscritta dai docenti (circa 120) dell'istituto comprensivo Corrado Melone per chiedere di rinviare ad altra data il pensionamento del dirigente scolastico Riccardo Agresti. Proprio il preside nei giorni scorsi ha infatti ricevuto il preavviso di collocamento a riposo che scatterà a settembre 2024. Una sorpresa a detta del preside che ha da poco spento le 65 candeline. «Pensavo che si andasse in pensione a 67 anni» dice annunciando di aver già mandato una nota all'ufficio scolastico della Regione per un colloquio «per chiedere di rimandare (il pensionamento, ndr). E a mobilitarsi per chiedere di prorogare di qualche anno la messa a riposo ci sono anche gli insegnanti. «So che anche tra i genitori hanno iniziato una raccolta firme per lo stesso motivo», commenta il preside. «Forse ho seminato qualcosa». Insomma, la festa di "addio" alla Corrado Melone potrebbe slittare.

Nel frattempo il preside non può far altro che continuare a portare avanti i suoi progetti all’interno dell’istituto di via Yvon de Begnac, elogiando anche il lavoro degli insegnanti che in questi anni hanno dimostrato professionalità e di tenere alla scuola.



