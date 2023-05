TARQUINIA – Nel salone delle feste della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia si è tenuta mercoledì scorso la premiazione della 35esima edizione del “Un poster per la pace”.

L’iniziativa, organizzata nella cittadina tirrenica dal Lions Club Tarquinia, ha coinvolto l’IC “Ettore Sacconi”. Per il Lions Club Tarquinia hanno partecipato la presidente Laura Voccia e le socie Roberta Ranucci, docente di pianoforte nell’istituto scolastico tarquiniese, e l’ex professoressa Lilia Grazia Tiberi. Per la scuola erano presenti la dirigente scolastica Dilva Boem, la direttrice dei Servizi generali e amministrativi Monia Meraviglia, le docenti di storia dell’arte Giulia Mariotti e Maria Teresa Palma e le referenti di plesso della scuola dell’infanzia Cristina Vestita e Catia Bordo. Ragazzi e ragazze sono stati chiamati a realizzare disegni sul tema “Guidare con compassione”.

Nonostante la difficoltà dell’argomento, grazie al lavoro svolto dalle insegnanti Mariotti e Palma, sono riusciti ad esprimere al meglio la loro idea di pace, delle regole, dell’accettazione del diverso e della solidarietà. Per il terzo anno consecutivo il primo premio è andato a Margot Pimpinelli della 3B, cui è stato conferito anche il premio di merito distrettuale 108L. Al secondo e al terzo posto si sono classificati Sara Ciuffatelli della 2E e Ivan Sylaj della 2A. A tutti gli studenti è stato consegnato un diploma. “I bambini e i giovani sono al centro delle iniziative di questo anno lionistico – ha affermato la presidente Voccia -: dagli incontri con gli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” dedicati ai pericoli della rete e sull'importanza dell'educazione digitale, agli screening “Sight for Kids” per l’ambliopia con 162 visite ai bambini della scuola dell’infanzia; dalle alle borse di studio erogate per il Certame Cardarelliano e il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia, alla donazione di materiale per stimolare la percezione neuro-sensoriale e l’attività motoria dei bambini. Ringrazio per la preziosa collaborazione la dirigente scolastica Boem, le insegnanti Mariotti e Palma, che hanno seguito gli studenti nella creazione dei poster, e il nostro socio Cesare Aloisi, che cura l’organizzazione della manifestazione. E dico “bravi” a tutti gli studenti che hanno mostrato talento artistico e capacità non comuni nel rappresentare il messaggio di questa edizione”. “La collaborazione con il Lions Club Tarquinia ci riempie di grandi soddisfazioni – ha dichiarato la preside Boem -. Insieme ci impegniamo per realizzare progetti a favore degli studenti: dai bambini delle scuole dell’infanzia fino agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Un esempio, l’ultimo in ordine di tempo, la piacevole sorpresa della donazione di materiali per stimolare la percezione neuro-sensoriale e l’attività motoria ai plessi dell’infanzia dove è prevista, con i fondi del PNRR, la realizzazione di due aule sensoriali”. Il concorso internazionale “Un poster per la pace” ha visto in questa edizione la partecipazione oltre 600mila studenti nel mondo. In Italia sono stati 150mila. Nel distretto 108L, che comprende Lazio, Umbria e Sardegna, 12.180, con 187 scuole partecipanti.