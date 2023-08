CIVITAVECCHIA – Il 100% dei cantieri, (oltre 1 milione e mezzo di euro derivanti dai fondi del Pnrr), destinati agli interventi per gli istituti superiori della città di Civitavecchia sono in fase di realizzazione. Lo conferma il Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica, all’Impiantistica Sportiva e alle Politiche della Formazione, Daniele Parrucci che ha dato seguito concreto alle richieste avanzate più volte nel corso degli ultimi mesi dai consiglieri metropolitani Giancarlo Frascarelli e Antonio Giammusso.

«I tre istituti interessati sono l’Itis Marconi dove stiamo intervenendo per la realizzazione del cappotto termico e per la sostituzione parziale degli infissi interni ed esterni – ha spiegato – il Liceo artistico ex Benedetto Croce in cui sono in atto interventi per la messa in sicurezza statica e sismica dell’immobile, oltre al rifacimento di un muro esterno pericolante e, infine, la succursale del IIS Calamatta dove stiamo lavorando per la realizzazione di un nuovo laboratorio di chimica strumentale. Si tratta di interventi che puntano al miglioramento energetico delle strutture, ad elevare gli standard di sicurezza e di confort ambientale per tutti i giovani utenti delle nostre scuole. Continua spedito il lavoro, anche durante l’estate – ha concluso Parrucci - grazie al supporto di tutti i nostri tecnici l’impegno che Città Metropolitana di Roma Capitale sta mettendo nella realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr».