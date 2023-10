TOLFA - A Tolfa hanno ripreso il via le eccezionali attività didattiche per gli alunni di ogni età presso il Polo Culturale di Tolfa. Il museo archeologico di Tolfa come ogni anno propone attività didattiche e di archeotrekking rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e per quest'anno ha anche amato l'offerta formativa.

I laboratori e le attività didattiche del museo collinare sono veramente ben fatti e richiamano studenti da ogni parte della regione. Attraverso le varie iniziative proposte i bambini e i ragazzi possono imparare divertendosi facendo esperienza dirette e vivendo con partecipazione quanto viene proposto; inoltre va evidenziata la grande cura dei contenuti, l'ottima preparazione degli operatori e il grande impegno a educare al patrimonio culturale. Gli operatori del museo sono dotati di grande empatia e riescono a catturate l'attenzione di tutti tanti da far vivere ad ognuno un'esperienza unica. Nella suggestiva cornice dell'ex convento dei Padri Agostiniani sarà possibile, oltre all'esperienza del laboratorio didattico, visitare il museo, accedere alla biblioteca comunale e sfruttare gli ampi spazi interni della struttura.

I laboratori sono condotti da operatori specializzati (archeologi, storici dell' arte, naturalisti) della Cooperativa Taitle Ingegno Multiforme.