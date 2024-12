CIVITAVECCHIA – La scorsa settimana 16 studenti della facoltà di Economia Aziendale dell’Università della Tuscia sono stati accolti dalla direttrice dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia Silvia Amato e dai funzionari per attività formative. Un’opportunità per acquisire competenze utili al proprio percorso universitario, nonché un’occasione di socializzazione al mondo del lavoro. Lo scopo di fondo, di questa iniziativa, è stato di incrementare quella che si può definire la “catena” della produzione e della circolazione delle conoscenze, attraverso la creazione di reti tra il mondo lavorativo e quello accademico.

Il personale dell’Ufficio delle Dogane ha sensibilizzato gli studenti sul ruolo strategico dell’Agenzia non solo in ambito nazionale, ma soprattutto europeo, attraverso lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. In particolare, partendo dalla mission dell’Agenzia, sono state approfondite le tematiche dei controlli tributari ed extra-tributari, nonché delle attività in ambito del controllo dei passeggeri e delle merci.

Gli studenti hanno manifestato particolare attenzione ed interesse agli argomenti trattati, ciò è emerso anche dal risultato del questionario di gradimento sottoposto al termine delle attività.