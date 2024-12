CIVITAVECCHIA Momenti di paura nella serata di sabato, a causa di una minicar con a bordo tre ragazzi che si è ribaltata.

Erano da poco passate le 19 quando alla centrale operativa dei Carabinieri è arrivata una richiesta di aiuto: tre giovani, tutti minorenni, erano rimasti intrappolati all’interno del mezzo di piccola cilindrata.

Subito sono partiti i soccorsi e i militari dell’Arma hanno raggiunto il luogo dell’incidente, ovvero largo Giovanni XXIII in zona San Gordiano. Tutto sarebbe accaduto in prossimità della curva, ma le cause che hanno determinato il ribaltamento della minicar sono al vaglio delle forze dell’ordine. I tre minorenni, che hanno riportato delle ferite, sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

