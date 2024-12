CIVITAVECCHIA – Ultimo, ma non ultimissimo progetto dell’IIS Stendhal di Civitavecchia per l’anno scolastico 2023/2024. Si è concluso il progetto “I giovani incontrano la Costituzione: la Magistratura” ideato e realizzato dalla referente professoressa Antonietta Schioppa. Il percorso si è sviluppato in due parti: l’incontro a scuola con i giudici per parlare della Magistratura e, la seconda, che si è tenuta presso le aule del Tribunale di Civitavecchia per assistere ad alcune sedute di processi penali. L’8 aprile i giudici Francesco Coniglio, Viviana Di Iorio e Viviana Petrocelli del Tribunale di Civitavecchia hanno incontrato nell’auditorium dell’Istituto le classi seconde, terze e quinte destinatarie del progetto

Il dottor Coniglio ha illustrato alla platea degli studenti il tema dell’interpretazione delle norme del codice penale e la relativa inflizione della sanzione. Successivamente, è stato simulato un processo con le dottoresse Petrocelli e Di Iorio, alcuni allievi hanno interpretato i ruoli delle parti processuali. La risposta degli studenti è stata positiva, piena di interesse e curiosità.

Un ringraziamento speciale da parte della scuola al Presidente del Tribunale di Civitavecchia, dottor Francesco Vigorito, che ha autorizzato le classi seconde ad assistere ad alcune sedute dei processi presso le aule della sezione penale nella giornata dell’8 maggio. Gli studenti hanno presenziato con molta partecipazione, rigore ed interesse.

La dirigente Scolastica, professoressa Maria Federici, nell’accogliere il progetto dichiara che questi momenti della vita scolastica sono fondamentali perché accrescono la consapevolezza che ogni azione quotidiana deve essere vissuta nel rispetto delle regole. La dirigente scolastica e la professoressa Schioppa porgono i loro ringraziamenti al Presidente del Tribunale di Civitavecchia Francesco Vigorito e ai giudici per aver trasmesso ai ragazzi in modo efficace il senso di giustizia e il rispetto delle regole per un vivere civile.