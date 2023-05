CIVITAVECCHIA – Grande soddisfazione per il Marconi di Civitavecchia, nella splendida cornice del MAXXI, per l’evento finale di premiazione dell’ ottava edizione di Startupper School Academy, il programma che la Regione Lazio promuove in collaborazione con Lazio Innova per la diffusione della cultura imprenditoriale tra gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie superiori.

Le studentesse Alessia Asciutti, Giorgia Cesarini, Silvia Lo Fiego e Lucrezia Prosperi, tutte frequentanti la classe 3A del liceo scientifico opzione scienze applicate, si sono infatti aggiudicate il primo posto nella competizione Startupper Tra i Banchi di Scuola, per la categoria STEAM, verticale della competition dedicato ai progetti ideati e realizzati da teams a prevalenza femminile.

Le quattro ragazze hanno ideato, sviluppato e presentato il progetto SLAG, una “culla intelligente” che grazie all’utilizzo dell'intelligenza artificiale è in grado di rilevare i parametri vitali del neonato, inclinarsi automaticamente in modo da prevenire reflusso e disturbi respiratori, allertare i genitori in caso di anomalie.

«È stata una grandissima emozione per noi ricevere questo premio - dichiara la professoressa Roberta Storti, referente SSA per il Marconi e tutor interno dei teams che hanno partecipato alla competizione – le ragazze sono state bravissime, hanno fatto veramente un lavoro di squadra per tutto il percorso, dall’ideazione alla presentazione del loro originalissimo progetto. A nome della nostra scuola vorrei davvero ringraziare Lazio Innova per questa preziosa collaborazione, che offre ai nostri studenti percorsi PCTO sempre di altissimo profilo. Ci tengo anche a sottolineare che, oltre alle quattro ragazze vincitrici, hanno aderito al programma Startupper Tra i Banchi di Scuola altri 6 teams, per un totale di 30 studenti provenienti dalle diverse sezioni del nostro Istituto. Per tutti, sono certa, è stata un’esperienza che in futuro troveranno utilissima».

Scienza, Tecnologia, Futuro: il Marconi di Civitavecchia ancora una volta si conferma come realtà d’avanguardia nella formazione sul nostro territorio.