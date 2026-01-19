CERVETERI – Arrivano i primi cinque ragazzi del Mattei sospesi e pronti a effettuare attività di cittadinanza attiva e solidale presso la Protezione civile comunale.

La decisione arriva dopo la sottoscrizione della convenzione tra il Comune e l’istituto Mattei. In sostanza, i ragazzi che saranno sospesi dalle lezioni dovranno svolgere attività di volontariato presso la Protezione civile comunale con un impegno che varierà dai 6 ai 15 giorni.

“Le sospensioni scolastiche, in questo modo, non si traducono più in giorni di inattività o in un semplice allontanamento dalla scuola, ma diventano una vera opportunità educativa: un’occasione per sviluppare senso di responsabilità, partecipazione e rispetto delle regole, lavorando per il bene comune”, spiega il sindaco Elena Gubetti sulla sua pagina socia.

“Desidero ringraziare la dirigente scolastica Loredana Cherubini per aver creduto e dato vita a questa importante opportunità per i nostri ragazzi. Un sentito grazie anche a tutti i volontari della Protezione Civile comunale e, in particolare, al responsabile Renato Bisegni, che ha accolto con il consueto entusiasmo la proposta di lavorare insieme ai giovani della nostra comunità".

"Auguro a questi studenti che questa sia un’esperienza davvero formativa e, perché no, che un domani qualcuno di loro possa tornare come volontario della Protezione Civile comunale”, conclude il sindaco.