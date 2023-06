FIUMICINO - «Il primo grande risultato per l’educazione e la scuola dell’amministrazione Baccini nel comune di Fiumicino è l’essere riusciti ad annullare le riserve realizzando un fatto storico per Fiumicino». E’ quanto dichiara in una nota stampa il professor Roberto Tasciotti, delegato alle politiche scolastiche e giovanili della Città di Fiumicino che spiega: «Tale azione, annoverabile nel reale diritto allo studio, è stata studiata e attuata inserendo gli oltre 50 bambini che erano rimasti esclusi.

Quando si interviene nella scuola si investe per il futuro, non si spende. Assumeremo altre due insegnanti e mettere fine a problematiche familiari nel vedere il proprio figlio escluso. Non finisce qui. A giorni – spiega il Delegato alle politiche giovanili – incontreremo le coordinatrici dei nidi e della scuola dell’infanzia, gettando le basi per la costituzione del coordinamento pedagogico territoriale e dare un assetto in continuità da 0 a 6 anni. Porterò la mie competenze scientifiche al servizio del personale, occupandomi da anni nello studio e nella ricerca sui modi per migliorare gli apprendimenti nella I e II infanzia. I primi anni di vita rappresentano un mondo ricco di scoperte dei bambini atte a formare delle mappe cognitive, affettive e motorie che ci seguiranno per tutta la vita. I comportamenti pro sociali prendono forma in questo periodo della vita – conclude -. Coniugheremo le azioni pedagogiche del nostro personale con momenti di riflessione con i genitori, per armonizzare il percorso educativo. Quando la politica si fonde con le competenze professionali di chi amministra, allora si fa buona cosa per la comunità».