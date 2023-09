Si terrà il 22 settembre la prossima sessione del test per essere ammessi al corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione, frutto della collaborazione tra le Università della Tuscia e Roma Tre. Questo corso offre una solida formazione in pedagogia, psicologia e scienze dell'educazione, preparando le studentesse e gli studenti a una vasta gamma di opportunità lavorative nei contesti socio-educativi e contribuendo al benessere della società.

Il cuore del percorso formativo è la preparazione di educatori socio-pedagogici ed educatori per l'infanzia, figure professionali di fondamentale importanza per la società contemporanea sempre più immersa nell’ipercomplessità.

Uno dei punti di forza di questo corso è la sua versatilità in termini di opportunità di lavoro. I laureati in Scienze dell'Educazione possono trovare impiego in una pluralità di settori professionali, dall'educazione per l'infanzia alla promozione della salute, dall'assistenza agli anziani all'integrazione degli immigrati, dai contesti penitenziari all'ambito del disagio di natura psichiatrica e relativo alle dipendenze, dagli interventi tesi a ridurre le situazioni di marginalità (minori, adolescenti e famiglie) alla presa in carico delle persone con disabilità.

La loro formazione interdisciplinare rende preziose le loro competenze nei differenti contesti professionali che richiedono azioni progettuali inclusive, basate essenzialmente sulla relazione di aiuto e di cura.

Il percorso formativo non si limita all'acquisizione di conoscenze teoriche, ma comprende anche tirocini pratici presso servizi socio-educativi del territorio dedicati all’infanzia e all’adolescenza, come asili nido, scuole dell'infanzia, ludoteche e biblioteche. Queste esperienze sul campo permettono a studentesse e studenti di mettere in pratica ciò che hanno imparato in aula e di affrontare situazioni reali con competenza, responsabilità, e autonomia e capacità di operare in team.

Gli educatori formati in questo corso hanno un impatto diretto sulla vita delle persone di tutte le età. La loro capacità di promuovere il benessere e lo sviluppo individuale e sociale, in prospettiva inclusiva, dà forma a progetti educativi intenzionalmente orientati al bene comune e alla valorizzazione delle singolari potenzialità umane, al di là delle problematiche, delle sofferenze e delle fragilità esistenziali.

Con il test di ammissione alle porte, questo è il momento perfetto per cogliere questa straordinaria opportunità ed assicurarsi uno dei 180 posti disponibili. Il corso di Laurea in Scienze dell'Educazione a Viterbo rappresenta la chiave per un gratificante percorso professionale, con cui poter incidere positivamente sulla vita di tutte le persone.

Se i posti per i test del 22 settembre e del 10 ottobre organizzati da Unitus dovessero esaurirsi o nel caso in cui si preferisca sostenerlo in altra data, si ricorda che è possibile aderire a qualsiasi TOLC-SU sulla piattaforma del CISIA. Tutti i test TOLC-SU sono considerati validi ai fini dell’iscrizione presso l’Ateneo viterbese. Il calendario dei test TOLC-SUO è disponibile al link:

testcisia.it/calendario.php?tolc=umanistica

Ulteriori informazioni per procedere con l'iscrizione sono disponibili al sito web:

unitusorienta.unitus.it/course/scienze-delleducazione/

La Segreteria Studenti è a disposizione per fornire ulteriori informazioni sulle procedure di iscrizione:

www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/segreteria-studenti1

Per ulteriori informazioni sul corso di laurea si può contattare la Segreteria Didattica del Dipartimento DISUCOM scrivendo una e-mail a didattica.disucom@unitus.it.

