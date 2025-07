VITERBO – “Rivolgo le mie più sentite congratulazioni alla professoressa Tiziana Laureti per la sua elezione a rettrice dell’Università degli Studi della Tuscia. Si tratta di un passaggio storico e altamente simbolico: per la prima volta una donna, e per di più viterbese, assume la guida dell’Ateneo, a conferma del valore di un percorso accademico e professionale di altissimo profilo, riconosciuto anche in ambito internazionale.

Ordinaria di Statistica economica e direttrice del Deim, la professoressa Laureti rappresenta una guida autorevole e competente, capace di condurre l’Unitus verso traguardi ambiziosi, nel segno dell’eccellenza, dell’innovazione e di un dialogo costante con il territorio. In questo percorso, assicuro fin da subito il mio convinto sostegno per proseguire una collaborazione volta a garantire servizi di qualità, opportunità concrete e un contesto sempre più accogliente per gli studenti. Un sentito ringraziamento al rettore uscente Stefano Ubertini per l’impegno profuso durante il suo mandato, segnato da sfide complesse, affrontate con rigore scientifico e straordinaria dedizione. Alla nuova rettrice Tiziana Laureti, i migliori auguri di buon lavoro». Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.