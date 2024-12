CERVETERI – «Contiamo di risolvere il problema nei prossimi giorni». A rassicurare sulla situazione all’interno dell’asilo nido comunale è stato il sindaco Elena Gubetti.

A causare i problemi di riscaldamento all’interno della struttura sarebbe stato il malfionamento del macchinario che dovrebbe alimentare l’impianto.

«Abbiamo provato diverse volte a farlo ripartire, ma niente», ha spiegato Gubetti. «Non abbiamo chiuso la scuola perché per fortuna le temperature ce lo stanno consentendo», ha proseguito, promettendo che dal prossimo anno si lavorerà per effettuare delle modifiche all'impianto così da garantire aria fresca in estate e caldo in inverno. «L'intervento costa circa 40mila euro». Per effettuare i lavori il macchinario a noleggio sarà mantenuto all'interno della scuola fino al completamento dei lavori.