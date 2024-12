MONTEFIASCONE - Si svolgerà venerdì pomeriggio alle 16, alla Rocca dei Papi di Montefiascone, la premiazione degli alunni per i progetti didattici di maggio 2024, patrocinata da Comune di Montefiascone, associazione Lago di Bolsena, Bio Distretto Lago di Bolsena.

Nell’appuntamento annuale verranno premiati gli alunni dell’istituto comprensivo Anna Molinaro di Montefiascone, l’istituto comprensivo Paolo Ruffini di Valentano, l’istituto Ruspantini di Grotte di Castro, scuola secondaria di Piansano, L’Iiss Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone, l’istituto omnicomprensivo Leonardo Da Vinci di Acquapendente e l’istituto omnicomprensivo F.lli Agosti di Bagnoreggio. Verranno premiati gli alunni di sette istituti scolastici promossi dalle associazione Lago di Bolsena e dal Bio Distretto Lago di Bolsena, nell’ambito di due importanti progetti didattici relativi alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Sin dal 1997, l’associazione Lago di Bolsena coinvolge gli alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni nel progetto “conoscere il lago di Bolsena, opportunità di impresa sostenibile”, con la preziosa collaborazione degli insegnanti e di tanti studiosi del territorio. Due anni fa il biodistretto Lago di Bolsena, per arricchire e completare il percorso formativo, conferendo in tal modo un carattere educativo permanente a queste iniziative didattiche. Conoscere le origini geologiche, gli ecosistemi, i problemi ambientali e le possibili soluzioni , le opportunità lavorative offerte dal territorio e il valore del suo straordinario patrimonio storico- culturale, consente ai ragazzi di acquisire gli strumenti per valutare criticamente l’impatto delle attività umane sulle risorse di cui disponiamo. I ragazzi non soltanto studiano in classe le dispense fornite dall’associazione Lago di Bolsena e da Biodistretto, ma escono anche sul territorio: fanno visita ad aziende agricole biologiche, si recano al depuratore del sistema fognario circumlacuale e fanno escursioni in battello per pescare il plancton ed esaminarlo successivamente al microscopio. Le novità di questo anno sono le osservazioni e proposte per il mantenimento e miglioramento ambientale. Inoltre diversi studiosi tengono nelle scuole lezioni di approfondimento su temi come la sostenibilità, la tutela dei beni culturali, la biodiversità, la geologia del territorio, la storia e le tradizioni culturali, un poderoso lavoro educativo per una nobile causa.

«Un sentito ringraziamento va ai dirigenti scolastici, i quali hanno sostenuto con convinzione la realizzazione di questi progetti, a tutti gli insegnanti, ai comuni patrocinanti, a Talete spa, alle aziende agricole biologiche, che hanno ospitato gli studenti, agli sponsor e soprattutto ai nostri giovani che con tanto entusiasmo si sono impegnati nello studio e nelle esperienze didattiche proposte dimostrando di essere cittadini attenti e consapevoli», hanno detto Enrico Calvario (Associazione Lago di Bolsena odv), e Gabriele Antoniella (Biodistretto lago di Bolsena aps).

