CIVITAVECCHIA – Gabriella Sarracco proseguirà il lavoro di rilancio del Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia in veste di presidente, per altri tre anni. Venerdì scorso, infatti, i soci - Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Comune di Civitavecchia e Università della Tuscia - si sono riuniti in assemblea confermando Sarracco alla presidenza. Del Consiglio fanno parte Giorgio Venanzi e Simona Stenti per la Fondazione Ca.Ri.Civ. insieme alla stessa Sarracco, Etilio Arcadi, Valerio Mori e Gianluca Gori per il Comune di Civitavecchia, Maurizio Benincasa, Massimiliano Fenici ed Enrico Maria Mosconi per l’Università della Tuscia. Una realtà in continua crescita, che si conferma un punto di riferimento importante per il territorio, e non soltanto e che, con la guida di Sarracco, punta a raggiungere altri ambiziosi obiettivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA