BASSANO IN TEVERINA - Una giornata all’aria aperta e all’insegna dello sport. È quella che hanno trascorso i bambini della scuola primaria Dante Alighieri di Bassano in Teverina nell’ambito di un progetto in collaborazione con il Coni.

Quello di oggi è stato infatti l’appuntamento finale di un progetto chiamato “Scuola Attiva – Più Sport, più Scuola” che negli ultimi mesi si è rivolto ai piccoli studenti bassanesi. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di educare i bambini ai valori di benessere, solidarietà e rispetto propri dello sport, che deve sempre più assumere una dimensione culturale.

Maglietta bianca e berretto giallo, i bambini della scuola Dante Alighieri questa mattina si sono esibiti in diverse discipline sportive davanti agli occhi commossi dei loro genitori e insegnanti.

A guidare i piccoli in questo percorso di sport e divertimento è stato Matteo Molinari, insegnante accreditato presso il Coni, in collaborazione con il corpo docenti della scuola primaria Dante Alighieri di Bassano in Teverina.