Si è svolta oggi, presso l’aula magna del Paolo Savi, una conferenza dal titolo “Il marketing turcasi istico, dal quadro teorico ai di studio nella Tuscia”, durante la quale gli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e Relazioni Internazionali per il Marketing, hanno incontrato esperti del settore turistico.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Paola Bugiotti, l’avvocato Cesare Costa ha introdotto i lavori e moderato gli interventi dei relatori. Silvio Franco, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Viterbo e docente dell’Università degli Studi della Tuscia ha parlato di marketing turistico, illustrando progetti specifici che sono tuttora in fase di realizzazione presso i borghi di Civita di Bagnoregio, Sant’Angelo e Roccalvecce, fino ad arrivare alla città di Viterbo. Angelica Bettini, comproprietaria del Sacro Bosco di Bomarzo, ha delineato la storia del giardino rinascimentale di Bomarzo, nato da un’idea di Vicino Orsini. Giacomo Cepparotti, dottore in management del turismo e della sostenibilità ha portato la propria esperienza di studente prima e imprenditore poi in ambito turistico.

Tutti gli interventi sono risultati di grande interesse per gli studenti, specialmente per coloro che frequentano l’indirizzo Turistico, in quanto si è potuto capire dalla voce di esperti ed imprenditori cosa significa fare marketing turistico, per favorire lo sviluppo economico di un intero territorio, quello della Tuscia, dove si possono trovare numerosi elementi di interesse che vanno valorizzati, messi in rete e proposti in modo mirato ad un turismo europeo ed internazionale.

«È stata una importante lezione di economia e marketing turistico, gli studenti hanno recepito i contenuti e sono sicura che ne faranno tesoro per costruire un loro futuro lavorativo, dove possano manifestare il loro spirito di iniziativa e imprenditorialità volto alla sviluppo del nostro territorio - afferma la dirigente scolastica Paola Bugiotti - ringrazio l’avvocato Cesare Costa che ha organizzato la conferenza e i relatori che ci hanno dedicato il loro tempo».

