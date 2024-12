FIUMICINO - È stato un vero successo l’incontro tra i piccoli alunni della primaria dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi e l’autore Luca Tebaldi. Gli studenti della 4 E e della 4 H del plesso di Via Varsavia si sono recati alla libreria Mondadori di Parco da Vinci per incontrare lo scrittore accompagnati dalle insegnanti Barbara Barugola, Loredana Caprini, Ilaria Biondini, Franca Lamanna e Angela Iovino.

L’incontro si è articolato in due parti: durante la prima i bambini hanno partecipato attivamente e dopo una piacevole chiacchierata con Tebaldi, che oltre a scrittore è organizzatore di eventi ludici per adulti, ragazzi e bambini ed è anche un educatore e insegnante di basket e minibasket, gli alunni hanno rivolto allo scrittore le loro domande a cui lui ha risposto volentieri.

Durante la seconda parte, l’autore ha letto un racconto misterioso al quale gli studenti hanno preso parte cercando le soluzioni per risolvere il mistero.

Al termine dell’evento non poteva mancare il tradizionale firmacopie: i ragazzi, in una fila ordinata, si sono fatti autografare il loro volume di Mistery Game, una serie che li ha letteralmente conquistati, e hanno ricevuto un piccolo omaggio.

I bambini sono rimasti molto contenti di questo incontro chiedendo all'autore l'uscita del prossimo libro.

Nel 2005 pubblica il suo primo libro La leggenda della città fantasma (Iuculano Editore), nel 2006 esce Oscure Presenze – Racconti del Soprannaturale (Ibiskos Editrice Risolo). Da sempre amante del gioco in tutte le sue forme, con il tempo prende vita nella sua testa una nuova idea, quella di creare un volume in cui la parte narrativa sia accompagnata dalla componente ludica. Nascono così i Mystery Game edito Einaudi Ragazzi, dei gialli per ragazzi in cui il lettore deve risolvere il caso come un vero detective.