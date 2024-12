LADISPOLI - L'alberghiero della città balneare, dopo quasi 15 anni, avrà finalmente la sua palestra.

Sopralluogo propedeutico ieri mattina sul terreno dove sorgerà la struttura in vista dell'apertura dei cantieri. Presente il consigliere metropolitano, Alessio Pascucci e il consigliere delegato all'Edilizia scolastica, Impianti sportive e politiche della formazione di Città Metropolitana, Daniele Parrucci. «I lavori - hanno spiegato - riguarderanno la realizzazione di un palazzetto dello sport, con un investimento di oltre 2,3 milioni di euro, finanziato con i fondi del Pnrr. La struttura sarà omologata per competizioni fino alla categoria di serie C, prevedendo quindi anche un nuovo blocco spogliatoi». «Saneremo così una ferita aperta da quasi 15 anni, causata da lavori interrotti e mai più ripresi - hanno proseguito i due esponenti di Città Metropolitana - Finalmente tutta la comunità scolastica e territoriale, potrà usufruire di una nuova struttura sportiva attesa da tempo. La Città metropolitana di Roma, continua ad investire sul territorio con servizi ai cittadini, impegnandosi a rendere le opere finanziate più sicure ed efficienti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA