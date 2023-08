TARQUINIA - Anche per il 2024 Tarquinia si riconferma la città che accoglierà le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento per le macro aree centro e nord.

Lo scorso marzo, come già in precedenza, il teatro comunale Rossella Falk è stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale per ospitare i semifinalisti del concorso e nelle vie di Tarquinia si sono riversati centinaia di ragazzi arrivati da tutto il centro Italia per sostenere la prova.

Con l’occasione erano state anche organizzate delle visite guidate dedicate ai concorrenti e i loro accompagnatori per far scoprire il patrimonio storico-artistico di Tarquinia.

Questa ondata di giovani e cultura tornerà quindi anche l’anno prossimo ad invadere e vivacizzare la città tarquiniese con grande soddisfazione per l’amministrazione comunale che vede riconfermarsi un’opportunità preziosa e stimolante.

Le Olimpiadi della Cultura e del talento sono infatti un concorso culturale su base nazionale dedicato alle scuole secondarie di secondo grado che offre l’occasione a centinaia di ragazzi di misurarsi sul piano della conoscenza culturale, sia legata all’ambito nazionale sia a quello internazionale.

Le prove spaziano variamente da argomenti che toccano la letteratura italiana e mondiale, l’educazione civica, le istituzioni, l’attualità ma anche la storia dell’arte, le scienze, la storia e geografia e la musica.

Nato nel 2009, il concorso sta arrivando alla sua quindicesima edizione.

«Tarquinia, con la sua ricchezza storica ed artistica profusa in ogni angolo della città - commenta il sindaco Alessandro Giulivi - si offre come il luogo d’accoglienza perfetto per promuovere ed irradiare la cultura e il talento che da sempre caratterizzano il paese e l’italianità, a cominciare dai più giovani».

