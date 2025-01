CIVITAVECCHIA – Notte Bianca all’IIS Calamatta, che sabato, presso la sede centrale di via Antonio da Sangallo, e alla Succursale di via Namaziano, ha organizzato eventi di rilievo. L’iniziativa, aperta a tutti, ha offerto un ricco programma di attività culturali, tecnologiche e artistiche, tra cui l’Annullo Filatelico dedicato all’I.T.N. Luigi Calamatta, un’occasione storica per appassionati e curiosi dedicata al ventennale. La cerimonia ufficiale, a cura di Poste Italiane, si è tenuta alle ore 19 nella palestra della scuola. Tra gli appuntamenti principali, la sfilata di moda “La moda la fa chi non la segue” alle 19,30 presso la palestra dell’istituto, la dimostrazione pratica “Comandante per una notte”, alle 20,40 presso l’aula del simulatore, attraverso una simulazione dell’uscita della nave MSC Poesia dal porto di Civitavecchia e alle 21 la dimostrazione del simulatore di macchine marine e progetti su automazioni e domotica, sempre nei locali della sede centrale. Iniziative anche presso la succursale. Alle 20,30 Show cooking con l’Agriturismo I Cardinali di Santa Marinella e alle 21 Swap party e mostra conto l’inquinamento dell’industria tessile. Escape room “Virus letale” presso l’Istituto Biotecnologico. La segreteria è rimasta aperta dalle ore 19 per assistenza alle iscrizioni. Un’occasione unica, quella promossa dall’IIS Calamatta, per vivere una serata indimenticabile, ricca di cultura, divertimento e innovazione.