CIVITAVECCHIA – L'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, si è fatto promotore nella giornata di ieri, venerdì 23 maggio, della Notte Bianca della Legalità. Un' importante occasione di riflessione sia per il personale scolastico che per gli studenti e le loro famiglie, al fine di stimolare la consapevolezza dei fenomeni mafiosi e l'importanza del contrasto culturale, promuovendo l'approfondimento della memoria e la trasmissione del valore della legalità. Il tema di quest'anno è stato "Donne Ribelli" che ha visto gli studenti coinvolti nella preparazione di mostre e canti e al confronto con associazioni del territorio, polizia del reparto cinofili e personalità che si occupano della lotta alle mafie. Grande partecipazione da parte di studenti e famiglie, ma anche di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. Un'occasione unica, di grande impatto emotivo; una narrazione collettiva, perché la cultura mafiosa isola e colpisce i suoi avversari lasciati soli, come ricorda Giovanni Falcone.