FIUMICINO - Quanto è necessaria una sana alimentazione? Quanto è importante ridurre lo spreco? Gli alunni delle scuole di Fiumicino stanno avendo l’opportunità di scoprirlo proprio in queste settimane grazie a “Noi non sprechiamo”, un progetto rivolto agli alunni della classi terza e quarta delle scuole primarie del Comune, frequentanti il tempo pieno. “Noi non sprechiamo” è una iniziativa inserita nell’ambito del Progetto Tirreno Eco Schools e realizzata in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e sarà presentata il 5 marzo, alle 10.30, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino alla presenza del sindaco Mario Baccini, e della dirigente Maria Pia Sorce preside dell’istituto comprensivo G.B. Grassi, capofila della rete Tirreno Eco-School. Il Progetto ha l’obiettivo di far riflettere sull’importanza di un’adeguata alimentazione, necessaria alla crescita sana e completa del bambino, e nel contempo di ridurre lo spreco alimentare nella popolazione scolastica del Comune, partecipando cosiØ alla salvaguardia dell’ambiente, anche prevedendo il recupero delle eccedenze alimentari nell’ottica della solidarietaØ sociale e implementando le procedure per un corretto smaltimento dei rifiuti organici. La prima fase dell’iniziativa ha come focus la realizzazione di una fotografia della situazione scolastica attraverso la somministrazione di questionari riguardanti le abitudini alimentari del bambino e la valutazione in ambito scolastico dello spreco alimentare. I questionari, acquisiti in forma anonima, sono rivolti sia ai bambini, durante lo svolgimento delle lezioni curriculari, sia ai genitori. La seconda fase del progetto invece sarà incentrata sugli interventi correttivi necessari per migliorare le abitudini alimentari degli alunni. L’iniziativa ha inoltre il contributo del dottor Antonio Oliverio, medico di Medicina Generale della Asl Rm3, dei ricercatori del Crea e del personale della Sodexo.