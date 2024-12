BAGNOREGIO - Il sindaco Luca Profili nelle scuole in occasione del Natale. «La bellezza di sentirsi chiamato per nome e le mani che si preparano per battere il cinque. Tra mille problematiche ci sono emozioni che nessun’altra esperienza può regalarti. Anche il prossimo anno la mensa sarà gratuita», ha commentato il sindaco bagnorese. «Auguri a tutte le famiglie, a tutte le insegnanti, a tutto il personale scolastico, alle cuoche».