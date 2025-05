ORTE - La splendida città di Atene ha fatto da cornice alla conferenza finale del progetto europeo “My Compass”, un’iniziativa che ha visto il coinvolgimento di diverse scuole europee in un percorso di orientamento accademico e professionale per studenti, con particolare attenzione ai più vulnerabili. L’evento si è svolto presso il 53esimo Lyceum of Athens, che ha ospitato le delegazioni provenienti da vari Paesi Europei, per uno scambio ricco di riflessioni e di buone pratiche.

Alla conferenza erano presenti rappresentanti di Eulab Consulting Srl (Italia), partner principale nella gestione delle piattaforme digitali per l’orientamento, il Agrupamento de Escolas José Saramago (Portogallo), il Liceul Teoretic Ovidius (Romania) e l’Istituto Omnicomprensivo di Orte (Italia). Quest’ultimo è stato rappresentato dalla Dirigente Scolastica Viviana Ranucci, dal Provveditore agli Studi Dott. Daniele Peroni e dalla Vice-preside e responsabile dei progetti Erasmus prof.ssa Silvia Liuzzi, che ha avuto un ruolo cruciale nell’organizzazione e nella supervisione delle attività. Uno dei momenti più salienti è stato la presentazione di Case Study da parte di ciascuna delegazione internazionale. Ogni paese ha presentato e condiviso nel dettaglio il profilo di un proprio studente con vulnerabilità, derivante dall’analisi di tre questionari somministrati a livello internazionale. Questi profili hanno messo in evidenza le sfide e le potenzialità degli studenti, consentendo di creare un quadro preciso delle difficoltà e delle risorse per un miglior orientamento a conclusione del percorso scolastico. Il focus del progetto My Compass è stato proprio quello di raccogliere dati significativi su studenti in situazioni di vulnerabilità e di sviluppare strumenti personalizzati per supportarli nel loro percorso formativo. L’analisi dei questionari, infatti, ha permesso di tracciare percorsi educativi su misura, facilitando l’individuazione di aree di miglioramento e di crescita per ogni studente coinvolto. Nel corso della conferenza, è stato anche affrontato il tema della selezione dei docenti che hanno partecipato alla somministrazione dei questionari nelle scuole. Ogni delegazione ha discusso le modalità di selezione, con un focus particolare sulla formazione e sensibilizzazione dei docenti riguardo le problematiche legate agli studenti con vulnerabilità. Un altro momento molto atteso è stato la presentazione della piattaforma Calling da parte di Eulab Consulting Srl, che ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione digitale del progetto. Calling è una piattaforma online innovativa che ha permesso di raccogliere e analizzare i dati sui profili degli studenti. Grazie a questa tecnologia, i risultati dei questionari sono stati processati in modo rapido ed efficiente, offrendo una panoramica utile per l’elaborazione di strategie di supporto personalizzate per ogni studente. La conferenza si è conclusa con un intervento molto significativo da parte della Dirigente Scolastica Viviana Ranucci, che ha messo in evidenza l’efficacia del progetto sugli studenti, sottolineando come l’orientamento personalizzato sia un passo fondamentale per il loro futuro accademico e professionale. Ha inoltre parlato delle prospettive future del progetto e dell’importanza di una sua disseminazione nelle scuole, per continuare a sostenere gli studenti con vulnerabilità anche oltre il termine di questa iniziativa. Il suo intervento ha chiuso l’evento con un messaggio di speranza e di impegno per un’educazione sempre più inclusiva e attenta alle reali necessità degli studenti. La conferenza finale del progetto My Compass ha dunque segnato un traguardo importante, ma anche l’inizio di un percorso che punta a rendere l’orientamento scolastico e professionale uno strumento davvero efficace per tutti, in particolare per quei ragazzi che necessitano di un supporto maggiore per sviluppare le proprie potenzialità. L’evento ha confermato il valore della collaborazione internazionale e della tecnologia applicata all’educazione, aprendo nuove prospettive per il futuro.

