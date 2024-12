VITORCHIANO – In arrivo i rimborsi della mensa scolastica di Vitorchiano destinati alle famiglie che hanno già corrisposto l’importo annuale.

Il Comune di Vitorchiano ricorda infatti che a settembre 2023, per consentire la conclusione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio di Via Manzoni, il servizio di mensa non è stato erogato.

Nei prossimi giorni, quindi, a coloro che avevano già pagato l’intera annualità saranno versati i rimborsi relativi ai 13 giorni di mancata fruizione.

Per chi invece ha scelto la modalità di pagamento a rate, riceverà a breve un nuovo e specifico avviso per la terza rata, modificato nella scadenza (fine aprile) e nell’importo (più basso, per compensare la mancata erogazione del servizio nello scorso settembre).

«La restituzione della somma corrispondente ai giorni di mancato funzionamento della mensa nello scorso settembre è ovviamente doverosa – commenta l’assessore alla Scuola e ai Servizi sociali Fabio Fanelli ».

«I 13 giorni di sospensione - prosegue l’assessore -, durante i quali la scuola ha comunque svolto regolarmente le lezioni nel ciclo antimeridiano, hanno permesso l’ultimazione degli interventi di adeguamento sismico, lavori che ci hanno restituito scuole ancora più sicure e fruibili per alunni, docenti e personale.

Proseguiamo quindi nel nostro costante impegno per migliorare sempre di più l’edilizia e i servizi scolastici di Vitorchiano», conclude l’assessorre Fabio Fanelli.

