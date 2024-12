CIVITAVECCHIA – Buone notizie dal fronte mensa: gli sconti per secondi e terzi figli diventano operativi. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo comitato mensa ufficiale dell'anno, con la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli istituti comprensivi, del Comune, della Asl Roma 4e della ditta che fornisce il servizio di refezione scolastica. Durante l’incontro, è stata confermata l’operatività dello sconto del 50% sulla tariffa per il secondo e il terzo figlio, una percentuale di riduzione storicamente alta, come l’ha definita l’assessore all’Istruzione Stefania Tinti. In collaborazione con i docenti, i genitori e la Asl, è stato esaminato attentamente il menù, considerando anche il gusto dei più piccoli per migliorare l’appetibilità di alcuni piatti. Dal primo novembre è attivo un menù autunnale che ha ricevuto riscontri positivi da insegnanti e operatori per la qualità del cibo. Il prossimo incontro è previsto per il primo dicembre, data in cui verranno valutati i risultati di un questionario di gradimento. Inoltre, si sta considerando l’avvio di progetti enogastronomici per arricchire ulteriormente l’esperienza dei giovani utenti.

