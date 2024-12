LADISPOLI - Non si fermano le attività di formazione “outdoor” dell’alberghiero di Ladispoli. Martedì scorso gli studenti Francesco Armadio, Filippo Bacchetta, Giordano Caporusso e Giulia Pierotti (V KB), accompagnati dai loro docenti Renato D’Aloia e Salvatore Esposito, hanno partecipato al Memorial “Carlo Chiarinelli” che si è svolto nella Sede dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino con il coordinamento dell’associazione Cuochi di Roma. Unica la categoria del concorso: cucina calda. Un piatto (primo o secondo) da realizzare in 45 minuti con ingredienti a sorpresa estratti da una Mistery Box. Due le giurie: una composta da 3 esperti della Federcuochi per il giudizio finale e una tecnica per la valutazione delle diverse fasi di esecuzione e preparazione del piatto. I ragazzi dell’istituto superiore ladispolano hanno conquistato un argento e un quarto posto.

