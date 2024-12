CIVITAVECCHIA – Fino alle ore 23:59 del 17 luglio 2024 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il contributo fornitura libri di testo scuole medie e superiori per l’anno scolastico 2024.2025.

Gli studenti residenti nel Comune di Civitavecchia, in possesso dei requisiti sotto riportati, possono accedere al beneficio, utilizzando il modello on line disponibile al seguente link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_023

I requisiti richiesti sono la residenza nel Comune di Civitavecchia; indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71; frequenza, nell’anno scolastico 2024/2025, degli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari;

Il possesso dei suddetti requisiti a) e c) dovrà essere autocertificato con l’Allegato B “Autocertificazione di residenza e frequenza” ai sensi del D.P.R n. 445/2000.

Il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attestante la situazione economica del nucleo familiare dello studente.

L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13 e ss.mm.ii). L’ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall’ISEE Corrente da utilizzare quando si verificano significative variazioni reddituali e/o patrimoniali che hanno un impatto sulla situazione economica del nucleo familiare.

Il richiedente dovrà dichiarare, nella domanda online, il protocollo dell’attestazione ISEE, in corso di validità, per consentire all’Ente di verificare telematicamente, tramite il portale INPS, quanto dichiarato nell’istanza

Comporteranno l’automatica esclusione dal beneficio, senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio: la mancata indicazione del protocollo dell’attestazione ISEE; l’indicazione di un ISEE non in corso di validità o in cui risulti dichiarata una composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche anagrafiche; l’indicazione di un ISEE in cui sono presenti omissioni o difformità rilevate dall’INPS per il tramite dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate; l’indicazione di un ISEE che non sia finalizzato a prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Ai fini della rendicontazione sono ammesse solo ed esclusivamente fatture elettroniche che possono essere intestate al beneficiario o al genitore. Non sono ammissibili gli scontrini fiscali, in quanto, con gli stessi non è possibile stabilire né la natura né la tipologia del bene acquistato, né se il beneficiario del contributo in questione sia il medesimo che ha sostenuto materialmente le spese.

Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché fatturate elettronicamente, anche con importi minimi.

La richiesta della fattura elettronica da parte dell’interessato deve essere contestuale alla fase di acquisto sia presso esercente che on-line.