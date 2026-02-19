CIVITAVECCHIA – Il capogruppo del M5S Alessandra Lecis interviene sulla situazione legata alle iscrizioni per l’A.S. 2026/2027, con particolare riferimento alle criticità emerse in uno degli istituti superiori della nostra città, l’IIS Guglielmotti.

«Lo dico da cittadina, da madre e da docente: la scelta della scuola superiore è un passaggio fondamentale nella vita di una ragazza o di un ragazzo – ha sottolineato - non è una pratica amministrativa qualsiasi. È una scelta che orienta il futuro, che parla di aspirazioni, di talenti, di identità. Per questo non può essere minimizzata né trattata con superficialità. Per garantire trasparenza e chiarezza, ho inviato una e-mail formale alla dirigenza dell’IIS Guglielmotti per conoscere, prima dell’eventuale sorteggio, quali criteri siano stati adottati nella gestione delle domande eccedenti. Ritengo fondamentale che i criteri di ammissione siano chiari, deliberati preventivamente e resi pubblici, così da assicurare equità e piena informazione alle famiglie. Allo stesso tempo, come Presidente della Commissione istruzione del Comune di Civitavecchia – ha assicurato Lecis -sto lavorando per sollecitare la Città Metropolitana di Roma Capitale affinché la criticità venga affrontata in modo strutturale e definitivo. È giusto che chi ha scelto un determinato indirizzo di studi sia messo nelle condizioni di poterlo frequentare. Desidero inoltre sottolineare il lavoro dell’Assessora Tinti, che come me sta seguendo la vicenda con attenzione e impegno, attivando interlocuzioni e cercando soluzioni concrete. A lei va la mia piena fiducia istituzionale e personale: il lavoro di squadra, in queste situazioni, è fondamentale per arrivare a risultati seri e duraturi. Continuerò a seguire personalmente la vicenda – ha concluso la capogruppo del M5S -mantenendo un dialogo costante con le istituzioni scolastiche e con le famiglie, perché il diritto allo studio si tutela con responsabilità, trasparenza e determinazione».