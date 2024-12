Il prossimo 8 maggio, presso il complesso di Santa Maria in Gradi, tornerà il Testimonial Day, evento che intende favorire l’incontro tra studentesse e studenti, laureate e laureati, laureande e laureandi dei diversi percorsi formativi con il mondo del lavoro.

Questa edizione avrà un focus sul Rome Technopole (https://www.rometechnopole.it/en/), l’ecosistema dell’innovazione del Lazio nato nel 2022, che ha riunito tutte le università pubbliche e private, i centri di ricerca nazionali, la Regione Lazio, il Comune di Roma, le Camere di commercio regionali, Unindustria e decine di imprese innovative. Il cuore del progetto si sviluppa su tre aree tematiche, caratterizzate dalla più alta qualificazione e dalla più forte presenza industriale sul territorio regionale: transizione energetica, transizione digitale e salute & Bio-Pharma. Durante la giornata, sarà possibile conoscere le opportunità professionali o di stage, presentate dalle aziende e le relative esigenze in termini di competenze e risorse umane. Presso gli stand delle aziende, sarà possibile lasciare i propri riferimenti e contatti e anche il curriculum, per l’avvio di eventuali collaborazioni.

L’obiettivo del Testimonial Day è proprio quello di aiutare studentesse e studenti, laureate e laureati, per fare rete ed intraprendere un dialogo con il mondo delle imprese. La mattinata si aprirà con il saluto del magnifico rettore, Stefano Ubertini, al quale seguirà l’intervento del delegato del rettore per i rapporti con le imprese e la raccolta fondi, Giuseppe Calabrò e, per concludere, la presentazione del progetto Rome Technopole e dei risultati raggiunti dagli Spoke, a cura del direttore Alberto Fossati e dei singoli coordinatori. La giornata proseguirà, per tutti i partecipanti, presso gli stand delle aziende dove sarà possibile effettuare anche dei colloqui di selezione. Per ulteriori informazioni, per aziende interessate e per gli utenti, sarà possibile contattare l’Ufficio Servizi agli Studenti e Post Lauream ai seguenti recapiti: 0761/357962 – 0761/357982 – unitusjob@unitus.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA